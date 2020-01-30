Москва, , 15:57 — REGNUM Нефтяные цены 30 января возобновили падение после усиления напряженности на мировых рынках. Число погибших от коронавируса увеличилось до 170 человек, а китайские власти продолжили отменять авиарейсы в крупные китайские города, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Отдельные компании вынуждены закрывать свое производство в стране как из-за карантина, так и вследствие разрыва цепи поставок: массовые перебои в работе фирм подрядчиков сказываются на функциональности многих предприятий, находящихся в Китае.

Подобная картина способствует росту опасений касательно будущего экономики региона и заставляет экспертов пересматривать свои прогнозы по спросу на нефти в меньшую сторону.

Дополнительное давления на котировки оказывает увеличение запасов нефти в хранилищах США. Американский институт нефти, который получает информацию от производителей на добровольной основе сообщил на днях о снижении объемов в хранилищах на 4,3 млн баррелей.

Однако официальный отчет от минэнерго США содержал информацию о росте запасов на 3,548 млн баррелей — рекордную величину с ноября 2019 года.

Таким образом, после небольшой передышки рынок вновь получил причины для возобновления продаж. Ожидается дальнейшего падения цен до $57 за баррель», — полагает эксперт.

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