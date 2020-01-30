Севастополь, , 15:59 — REGNUM В 2019 году в Севастополе объём промышленного производства увеличился на 13,4% в сравнении с предыдущим годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Крымстата.

«Индекс промышленного производства. Январь-декабрь 2019 к январю-декабрю 2018 — 13,4%», — уточнили в Крымстате.

Самое большое падение объёмов производства, по данным специалистов, показали региональные производители текстиля — в 2019 году они изготовили 38% объёма продукции 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января на совещании в Ялте президент России Владимир Путин заявил, что промышленное производство в Крыму и Севастополе удалось увеличить более, чем в два раза.

Об этом: В Крыму и Севастополе вдвое выросло промышленное производство — Путин