Нур-Султан, , 15:54 — REGNUM По состоянию на 1 января 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 32,7 тыс. юридических лиц с иностранным участием, что на 4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает 30 января аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Число действующих предприятий составляет 20,5 тыс., что на 15,4% больше, чем в январе 2019 года. Годом ранее, в январе 2019 года, отмечалось резкое сокращение количества таких компаний — на 27,3%.

К малым компаниям относится 19,9 тыс. юрлиц, к средним — 319, к крупным — 257. Большинство компаний представлено Россией, Турцией, Китаем, Узбекистаном и Киргизией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2019 года в Казахстане была зарегистрирована 651 компания с участием государства, что на 5% меньше, чем годом ранее.

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