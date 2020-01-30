Москва, , 15:52 — REGNUM Рубль 30 января проверяет на прочность нервы тех, кто верит в его радужные перспективы. Доллар и евро к полудню вновь подступили к сопротивлениям в 63,1 и 69,60 руб. соответственно, прорыв которых может стать сигналом к окончанию тренда на укрепление нацвалюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Схожая картина наблюдается и на рынке энергоносителей, где котировки марки Brent слегка обновили минимумы с начала года, но остались в рамках коридора в $58,50−60,70. На внутреннем валютном рынке это предполагает сохранение сложившегося статус-кво, однако дальнейшее развитие событий предопределит развитие эпидемии нового коронавируса.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения проведет повторное заседание комитета, и не исключено, что на этот раз она может быть объявлена всемирной угрозой.

В этом случае давление на рисковые активы может усилиться, что вызовет новую волну оттока капитала из стран с развивающейся экономикой. Также под угрозой в этом случае окажутся и поддержки на рынке энергоносителей.

Накануне рубль продолжил слабеть на фоне ослабления оптимистичных настроений на мировых финансовых рынках и в силу снижения цен на нефть. Минэнерго США сообщило о росте запасов сырой нефти на 3,5 млн баррелей при прогнозе увеличения на 0,48 млн баррелей .

Аукционы ОФЗ, судя по реакции валютного рынка, были успешными за счет действий локальных участников, а не нерезидентов. При этом налоговый период завершен, а Банка России продолжает осуществлять покупки валюты с рынка (21 млрд руб. ежедневно)», — пояснил эксперт.

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