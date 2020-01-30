Сеул, , 16:04 — REGNUM В Южной Корее несколько иностранных и отечественных производителей отзовут десятки тысяч транспортных средств. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, всего будет отозвано 35 тысяч автомобилей пятнадцати моделей.

Известно, что производители устранят неполадки с топливным насосом в 12 902 единицах Hyundai Sonata, с подушками безопасности в 19 260 автомобилях Mercedes-Benz, включая модель C-220 CDI, и с отрицательной клеммой аккумулятора в 3 706 единицах Ford Mondeo.

О других проблемных компонентах не сообщается.