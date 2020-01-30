Москва, , 15:42 — REGNUM Электронные расчёты становятся привычными: экономящие массу времени, удобные, а по большому счёту и более безопасные, если использовать максимум доступных средств защиты — естественно, они завоёвывают признание людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, комментируя. мнение экспертов об исчезновении наличных денег.

«А мошеннические схемы в духе «социального инжиниринга» постепенно отомрут и превратятся просто в «мемы»: с ростом финансовой грамотности и психологического иммунитета к ним как у молодёжи, так и у старшего поколения.

И тем не менее, всеобщей цифровизации денежных расчётов не случится, наверное, и через 50 лет: уровень проникновения электронных транзакций может дойти и до 80%, но остальные 20% останутся заповедником для серых наличных расчётов.

Стремление занизить фактическую стоимость покупки жилья или перепродажи с рук авто, с оплатой большей части суммы наличными с рук на руки, потребность в наличных для разного рода коррупционных и криминальных схем, как и банальное желание большинства граждан не показывать государству взаимные расчёты друг с другом за мелкие услуги, подработки вроде ремонта или пошива одежды, вероятнее всего, никуда не денутся из нашей жизни.

Поскольку главный минус мобильных, да и всех электронных расчётов — как раз их полная прозрачность для налоговых служб и для различных баз данных. А чтобы это перестало восприниматься как недостаток, государству нужно осознанно ограничить свою роль в контроле за частными финансами, а вовсе не стараться обложить налогами все дополнительные доходы граждан, к чему тенденция сейчас, увы, как раз и прослеживается.

Если вместо этого будет установлен, наоборот, не облагаемый налогом минимум в пределах хотя бы эквивалента нынешних 50−60 тыс руб, дающий свободу для умеренной личной инициативы, то это легализует мелкий частный приработок.

И это будет справедливо, так как люди организуют его для себя на уровне неформальных контактов и не используя как таковую инфраструктуру государства, и в то же время тогда они будут заинтересованы не прятать своих мелких доходов, оказывая друг другу разные услуги «в белую» и оставляя как раз «за кадром» и для государственного ока все остальные подозрительные и, вероятно, реально криминальные денежные схемы.

Вряд ли является хорошей идеей и налог с имущества, а не с доходов: дорогую квартиру или автомобиль бизнес-класса человек может получить и в наследство или в подарок от родственников, но не имея соответствующего дохода для уплаты высоких налогов, он фактически не сможет содержать это имущество, а потому занижение стоимости и в случае отсутствия криминального происхождения денег и имущества останется поводом для серых наличных расчётов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты ВШЭ считают, что к 2035 году жители России могут полностью перейти на безналичный расчёт.

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