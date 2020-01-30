Подгорица, , 15:39 — REGNUM Общий объем внешней торговли Черногории в 2019 году по предварительным данным статведомства Monstat, составил 3,02 миллиарда евро, что на 2,1 процента больше, чем в 2018 году.

По данным ведомства, было экспортировано товаров на сумму 415,5 млн. евро, что на 3,8 процента больше, чем за аналогичный период. Импорт вырос на 1,8 процента до 2,6 миллиарда евро.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были Сербия с 108 миллионами евро, Венгрия с 45 миллионами евро и Босния и Герцеговина (БиГ) с 29,8 миллионами евро.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту остаются Сербия с 500,4 млн евро, Германия — 244,1 млн евро и Китай — 221,6 млн евро.