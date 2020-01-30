Москва, , 15:26 — REGNUM За последние неполные шесть лет Россия уже привыкла и частично адаптировалась к недружественной политике проводимой Соединенными Штатами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя введение новых санкция США в отношении России.

«В связи с этим новые санкционные инициативы Вашингтона в отношении отдельных должностных лиц и компаний воспринимаются достаточно спокойно и не отражаются на курсе национальной валюты.

Другое дело, если бы США ввели санкции против всего рублевого госдолга, это, действительно, могло бы стать проблемой. Однако против таких инициатив заокеанских законодателей еще в 2018 году выступил американский Минфин.

Он дал понять, что запрет на покупку ОФЗ может пагубно сказаться на крупных инвестиционных фондах из США, которые, исходя из структуры покупателей российского долга, имеют в нем достаточно весомую долю», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.

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