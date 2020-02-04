Москва, , 08:07 — REGNUM По словам первого зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, единая валюта России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года. О том, какой — обычно не упоминаемый — фактор дополнительно препятствует экономическому сближению постсоветского пространства, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Виктор Водолацкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Если ты сам не веришь в свои силы, не удивляйся, что окружающие тебе тоже не доверяют. Эта избитая максима приходит на ум при виде действий российского Минфина, не доверяющего российской валюте и предпочитающего хранить сбережения в деньгах совершенно не российского происхождения. Так, по итогам 2019 года 3 трлн рублей было отправлено Минфином на закупку долларов (45%), европ (45%) и британских фунтов стерлингов (10%). Так была израсходована нефтегазовая «сверхплановая» получка (то есть доходы, превысившие 41,6 доллара за баррель).

Это в том, что касается доходов сырьевого сектора российской экономики, а что же несырьевой — о необходимости развития которого так много и долго рассуждают власти? Из него звучат тревожные вести. За 10 лет число производственных предприятий сектора сократилось на 12%, а торгового — на 30%. То есть попытка увеличить долю доходов, получаемых из несырьевого сектора экономики, в России осуществлялась всё десятилетие за счет увеличения фискальной нагрузки, которая выросла в 4 раза.

Суммируя, можно предположить, что России в экономическом смысле в ближайшее время может оказаться не до Белоруссии. Национальные проекты как внутренние локомотивы экономики могли бы сократить имеющиеся перекосы, да вот локомотивы по большей части по большей части пробуксовывают на месте.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Мечты Госдумы: единая валюта для несуществующей страны — реальность?».