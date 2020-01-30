Минск, , 14:33 — REGNUM Александр Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы и назначил Алексея Римашевского гендиректором госпредприятия «Минский завод колёсных тягачей». Назначенец получил задание представить предложения по приватизации завода, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«И я очень бы не хотел, чтобы вы когда-нибудь внесли мне предложения о приватизации этого предприятия, в том числе иностранцами, не важно, откуда они — с Востока или с Запада», — сказал Лукашенко, обращаясь к новому гендиректору МЗКТ.

Созданное во времена СССР предприятие специализируется на выпуске шасси для спецтехники. Визитной карточкой МЗКТ является специальное колёсное шасси большой грузоподъёмности для установок запуска ракет с ядерными боеголовками.

Россия неоднократно предлагала Лукашенко выкупить контрольный пакет акций МЗКТ. Однако Лукашенко каждый раз отказывался. При этом он делал крайне возмутительные оскорбительные заявления в адрес руководства России и российского ВПК.

Так, 14 августа 2015 года во время посещения завода Лукашенко заявил, что Россия не дождётся реализации «пяти интеграционных проектов», в частности — не получит контроля над МЗКТ. Обращаясь к директору госпредприятия и группе сопровождающих его чиновников, Лукашенко сообщил, что РФ якобы «за бесценок» желает купить этот завод.

«Нас пугают, что Россия, мол, изобретёт свои «сороконожки» и будет ядерные боеголовки перевозить на своих — и на здоровье! Если у них есть сегодня мозги и деньги, которых у них нет — пускай изобретают!» — сказал тогда Лукашенко.

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Вскоре после этого Россия начала разработку аналога продукции МЗКТ. Проект успешно реализует КАМАЗ — его новая техника прошла испытания и уже востребована российской армией. Инвестиции были направлены и в Брянский автозавод, специализирующийся на шасси большой грузоподъёмности и повышенной проходимости. Лукашенко стал осознавать перспективу сбыта львиной доли продукции минского завода.

Москву на этот шаг подтолкнули не только выходки белорусского лидера, но и последствия госпереворота на Украине: первым делом мятежники разорвали все контракты по линии ВПК. Как показала практика последних десятилетий, вопросы обеспечения национальной безопасности являются приоритетными — вне зависимости от братских уз и членства в интеграционных объединениях.

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