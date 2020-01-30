Пермь, , 14:29 — REGNUM В Пермском крае региональное УФНС пытается взыскать солидарно с с экс-управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» Александра Иванова и АО «ВМП «Авитек» убытки в общей сумме 1,062 млрд рублей, сообщают СМИ.

Как отмечает издание «Коммерсантъ», с конца 2011 года по июнь 2018 года Иванов являлся конкурсным управляющим машиностроительного завода им. Ф.Э. Дзержинского. Сейчас Иванов — директор ВМП «Авитэк». Компания занимается производством зенитных ракет, и несколько лет было основным заказчиком завода им. Дзержинского.

Заявление налоговой службы Арбитражный суд рассмотрит 4 февраля.

Добавим, с 2006 года ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» находится в процедуре банкротства. На конец лета 2019 года задолженность машиностроительного завода составляла более 392,1 млн рублей. Основным кредитором является налоговая служба.