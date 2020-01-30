Липецк, , 14:15 — REGNUM Размер минимальной заработной платы в Липецкой области с 1 января составит 12 тысяч 130 рублей. Об этом ИА REGNUM 30 января сообщила пресс-служба мэрии Липецка.

Минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже 1,2 величины прожиточного минимума и федерального МРОТ. При этом в последнем квартале 2019 года прожиточный минимум в Липецкой области составил 9 тыс. 914 рублей, а размер регионального МРОТ не доходил до федерального значения и составлял 11 тыс. 896,8 рублей. Поэтому в регионе было принято решение повысить размер минимальной заработной платы в до федерального — 12 тыс. 130 рублей.

При этом работодателям напомнили о том, что даже во внебюджетном секторе зарплата работников должна соответствовать МРОТ. В случае нарушения на работодателей могут наложить штраф.