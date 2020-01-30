Москва, , 14:09 — REGNUM Поскольку деревню нельзя разделить на животноводство, растениеводство или другие сферы, соответственно стоит задача — комплексная среда обитания людей, которые занимаются агропромышленным комплексом страны, заявил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) на Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть однозначная договоренность с правительством РФ выйти по финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий на паспортное значение. В Колонном зале будут проводиться парламентские слушания по принятию данной госпрограммы.

Без государственной программы справиться с целиной невозможно. Поднять целину ни фермеры, ни крупные сельхозхозяйства не в состоянии, как это было в Советском Союзе.

Дополнительные затраты на каждый гектар составляют от 25 до 80 тыс. рублей — это трудная задача. Но бросить эти земли — это преступление.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу об удвоении экспорта агропромышленной продукции. Естественно она завязана на зерно и мясо, а это в любом случае поле, земля», — сказал Кашин.

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