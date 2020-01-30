Сеул, , 14:05 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост объёмов экспорта товаров. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в декабре 2019 года индекс физического объёма экспорта составил 116,5 пунктов, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что объём экспорта товаров продолжал падать на протяжении семи месяцев подряд с мая прошлого года.

Эксперты отмечают, что объём экспорта угля и нефтепродуктов сократился на 1,1%, однако объём экспорта компьютеров, электронных и оптических устройств, напротив, вырос на 14,9%, химической продукции — на 11,8%.

В декабре прошлого года индекс физического объёма импорта товаров сократился на 0,9%, до 109,77 пунктов. Известно, что объем импорта компьютеров, электронных и оптических приборов вырос на 8,2%, транспортного оборудования — на 29,1%.