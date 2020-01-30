Москва, , 13:59 — REGNUM Без сельского хозяйства нельзя обойтись. 2,3 трлн рублей выдается для того, чтобы российская деревня стала привлекательной для жизни молодого человека, для ветеранов для каждого, заявил глава Комитет Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) на Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выступление главы Комитет Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина © ИА REGNUM

«Надо сделать так, чтобы не только деревня была привлекательна, а чтобы были хорошие больницы, ФАПы, дороги, газификация, качественное жильё.

Целевая задача Государственной программы комплексного развития сельских территорий — сохранить 25%, то есть 38 млн человек на селе.

Все хорошо понимают, какая зависимость от кадров механизаторов, от операторов машинного доения, от специалистов сельского хозяйства.

Поэтому стоит задача — добиться 100%-ного финансирования программы по развитию сельского хозяйства», — считает Кашин.

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