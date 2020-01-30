Кострома, , 13:59 — REGNUM Муниципальный транспорт на самых оживленных маршрутах в Костроме переведут на газомоторное топливо, чтобы сократить количество вредных выбросов, — сообщает пресс-служба администрации Костромской области.

В этом году на газ переведут 10 единиц техники. Сейчас специалисты определяют улицы Костромы с высокой нагрузкой на экологию, где введут «зеленые маршруты». На сегодняшний день в областном центре на пассажирских перевозках и в ЖКХ работает 276 машин на газомоторном топливе. Кроме того, увеличится количество газозаправочных станций. 26 земельных участков под их строительство уже определено по области.

В Костромской области для владельцев экологически чистого транспорта действуют льготы. До 2024 года освобождены от уплаты транспортного налога перевозчики, дорожно-эксплуатационные организации и службы жилищно-коммунального хозяйства, использующие природный газ в качестве топлива. Льготой в размере 50% пользуются дорожно‑ и мосто-эксплуатационные предприятия, коммунальные службы, организации скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции.