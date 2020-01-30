Москва, , 13:59 — REGNUM По итогам 2019 года среди городов России с населением более 1 млн человек самое большое число новых легковых автомобилей было продано в Москве. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего за год на авторынке российской столицы было продано 224 325 легковушек, что на 0,8% ниже уровня продаж 2018 года. На второй строчке оказался Санкт-Петербург. Жители Северной столицы за 2019 году стали обладателями 94 664 автомобилей (-6,5%).

Замыкает тройку лидеров Казань, где за прошлый год было реализовано 23 435 легковых автомобилей — на 6,5 меньше, чем в 2018 году. Упали продажи легковушек на авторынке Екатеринбурга, который оказался на четвертом месте в этом рейтинге (22 809 шт.; — 2,5%).

На пятом месте оказалась Самара. Уровень продаж на самарском авторынке упал на 9,5% по сравнению показателем 2018 года (17 806 шт.).

Кроме того, в этот список также попали такие города-миллионники, как Нижний Новгород (16 802 шт.; — 6,6%), Уфа (16 150 шт.; — 7,7%), Челябинск (14 950 шт.; — 10,2%), Ростов-на-Дону (14 154 шт.; — 6,3%) и Воронеж (13 924 шт.; — 4,8%).

Напомним, по итогам 2019 года в России было продано 1,63 млн единиц новых легковых автомобилей.

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