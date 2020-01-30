Москва, , 13:42 — REGNUM По итогам 2019 года в Москве на вторичном авторынке самым популярным автомобилем стал Ford Focus. Об этом 30 января сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За прошедший год столичные жители приобрели 7,7 тыс. экземпляров подержанной модели Ford Focus. Это на 14% меньше результата 2018 года.

На втором месте разместилась южнокорейская модель Hyundai Solaris. Это авто приобрели на вторичном рынке 7,1 тыс. столичных жителей, что на 12% меньше, чем в предшествующем году. На третьем месте подержанные автомобили KIA Rio с объем продаж на вторичном рынке 6,3 тыс. единиц (+6%).

На четвертом и пятом местах соответственно расположились подержанные модели Skoda Octavia (6,2 тыс. ед.) и Toyota Camry (4,8 тыс. ед.).

Напомним, общий объем авторынка легковых автомобилей с пробегом в Москве за 2019 год составил 271,2 тыс. единиц. Это на 5% меньше, чем в 2018 году.

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