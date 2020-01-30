Москва, , 13:37 — REGNUM Законопроект о вводе системы дистанционного мониторинга оборота драгоценных металлов и камней, а также добровольном клеймении изделий из серебра, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 января.

В частности, законопроект направлен на создание государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Такая система обеспечит дистанционный мониторинг изделий из драгоценных металлов. Другими словами речь идёт о маркировке ювелирных изделий.

Кроме того, правительство также предлагает особый подход к изделиям из серебра. Так, сегодня закон устанавливает, что пробы и клеймо на изделие из серебра, массой менее 3 грамм, могут ставиться добровольно. Правительство же предлагает убрать ограничение по массе и распространить добровольное пробирование и нанесение клейма на все изделия.

Так, по данным правительства, биржевая цена одного грамма серебра сегодня достигает 32 рублей. При таком уровне цен бижутерия не из драгоценных металлов может стоить многократно больше ювелирных изделий из серебра.

Таким образом, отмечают в правительстве, производителям серебряных ювелирных изделий сегодня экономически нецелесообразно изготовлять серебряные изделия с несоответствующим содержанием серебра.

В связи с этим правительство считает, что можно отказаться от обязательного клеймения ювелирных изделий из серебра, при условии, что в ГИИС ДМДК будет осуществляться учет и прослеживаемость всех ювелирных изделий из серебра независимо от их масс.