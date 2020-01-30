Тбилиси, , 13:33 — REGNUM С начала программы приватизации «100 инвестиционных предложений бизнесу» в Грузии, частному сектору экономики передано 38 объектов. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария 30 января на заседании правительства, сообщает агентство «Новости-Грузия».

"На сегодняшний день приватизировано более 38 объектов и у нас имеется довольно-таки серьезный доход в бюджет», — заявил Гахария.

Премьер-министр Грузии уверен, что бизнес будет управлять производством более эффективно, чем чиновники, и это обеспечит создание дополнительных рабочих мест в стране.

Стоит отметить, что программа «100 инвестиционных предложений бизнесу» была запущена правительством Грузии в ноябре 2019 года. Первоначальная стоимость выставленного на аукционе имущества была 150 млн лари (более $50 млн по курсу). Ожидается что в ходе приватизации будет получено около 200 млн лари (более $67 млн по курсу).

По прогнозам это также должно позволить создать 2,5 тысячи новых рабочих мест.