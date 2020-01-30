Пермь, , 13:22 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году вводят новый вид господдержки для сельхозтоваропроизводителей. Им начнут возмещать затраты на известкование почвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Размер субсидии будет зависеть от фактически произведённых затрат, но не превышать 56%. В минсельхозе региона рассчитывают, что эта мера позволит увеличить объемы производства продукции растениеводства в регионе.

На территории края преобладают кислотные почвы — 80% площадей пашни. При этом урожайность на кислых почвах на 30% ниже, чем на нейтральных. Для снижения кислотности необходимо известкование.

Субсидия на известкование будет предоставляться пермским аграрием один раз в год — до начала посевных работ. На эти цели в 2020 году предусмотрено 5,5 млн рублей, в том числе почти 4 млн федеральных средств.