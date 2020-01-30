Душанбе, , 13:07 — REGNUM За 2019 год Таджикистан импортировал более 1 млн тонн нефтепродуктов. Такие данные озвучил глава Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Абдулмаджид Муминзод.

Он отметил, что объём поставленного в страну за прошедший год дизельного топлива составил 249,8 тыс. тонн, бензина — 170,1 тыс. тонн, авиационного топлива — 40 тыс. тонн, сжиженного газа — 430,9 тыс. тонн, автомобильного масла — 19,6 тыс. тонн.

На сегодняшний день основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан остаётся Россия. Сжиженный газ, который в качестве топлива в Таджикистане использует более 60% автомобилистов, в страну импортируется в основном из Казахстана.

Один литр этого топлива на заправках столицы страны города Душанбе, а также близлежащих районов стоит 3,9 сомони (25 рублей).