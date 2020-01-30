Москва, , 13:04 — REGNUM Рубль продолжает отступать в парах с иностранными валютами на торгах30 января. Пара доллар/рубль снова натолкнулась на локальное сопротивление в районе 63,10 руб. и слегка откатилась, но долларовые быки продолжают удерживать инициативу на фоне очередного обострения бегства от рисков и снижения сырьевых площадок, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Периоды временного затишья на мировых рынках сменяются всплесками уклонения от рисковых активов. Сегодня наблюдается новая волна распродаж высокодоходников на фоне роста числа инфицированных коронавирусом, от которого умерло уже более 170 человек.

Тем временем заседание Федрезерва не внесло существенных коррективов в динамику активов, хотя в целом инвесторы оценили риторику регулятора как более голубиную.

Нефть продолжает снижение после неудачных попыток восстановления и снова тестирует отметку $58. Такая картина играет против российской валюты, особенно на фоне устойчивого доллара.

30 января будет опубликована статистика по ВВП США, если цифры совпадут с прогнозными оценками или превысят их, вероятность пробоя уровня 63 руб. возрастет. До конца недели эта отметка может приобрести статус поддержки, если отношение инвесторов к риску не улучшится.

В более отдаленной перспективе появление тенденции спада распространения коронавируса вернет на рынки спрос в сегменте высокодоходных активов, что ослабит давление на нефть в том числе.

Таким образом, после нынешней коррекции российская валюта может стабилизироваться и даже перейти к росту, если долларовые быки ослабят хватку», — считает эксперт.

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