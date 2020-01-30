Москва, , 13:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» продлила период возврата и переоформления билетов на рейсы до Китая и обратно. Об этом сообщает 30 января пресс-служба перевозчика.

В компании указали, что билеты, оформленные не позднее 28 января на даты перевозки в период с 24 января до 29 февраля разрешается без дополнительной платы вернуть или переоформить. Вылет можно перенести на дату до 31 марта, вернуть билет можно в месте приобретения.

«Также Аэрофлот снимает все ограничения по возврату групповых перевозок», — говорится в сообщении.

Сроки продлены для всех направлений: в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также — в рамках договора с китайскими партнёрами — в Санья, Далянь, Ухань и обратно. Изменения связаны с распространением в КНР вирусной пневмонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания разрешила пассажирам вернуть по полной стоимости билеты, оформленные позже 24 января и по 7 февраля 2020 года, а также обменять билеты на период с 24 января и по 29 февраля 2020 года.

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