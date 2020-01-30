Берлин, , 12:53 — REGNUM По итогам 2019 года самой продаваемой моделью в Европе стал хэтчбек Volkswagen Golf. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Golf является бестселлером в Европе уже одиннадцатый год подряд. Это лидерство укрепляет выход восьмого поколения Golf, а также электрическая модификация e-Golf, которая по итогам прошлого года стала самым продаваемым электрокаром Volkswagen в Европе.

В декабре 2019 года лидером продаж на европейском авторынке также был Volkswagen Golf. За месяц его приобрели 30 652 покупателя, что на 3% больше, чем было продано в декабре 2018 года.

На втором месте в модельном рейтинге разместился французский автомобиль Renault Clio. Его продажи за месяц составляют 19 576 машин (+6%). Тройку замыкает модель Tesla Model 3 с показателем продаж 22 118 единиц.

На четвёртом и пятом местах соответственно расположены Ford Kuga (22 045 ед.) и Dacia Duster (20 933 ед.).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в 2019 году на автомобильных рынках Европы было продано около 15,8 млн новых легковых машин.

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