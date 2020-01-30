Москва, , 12:47 — REGNUM Новые американские санкции являются чисто символическими, они никак не влияют на экономику России. Санкции США — что слону дробина, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя введение новых санкций.

«Рубль и российские акции просто проигнорировали данную историю. Рынки больше интересует ситуация с китайским вирусом и заседание Федрезерва. США не вводят действительно очень болезненные санкции против ОФЗ или Газпрома и Сбербанка.

А почему? Ответ прост — их фонды сидят в высокодоходных российских государственных облигациях и акциях и ADR Сбербанка или Газпрома. Они ждут хороших дивидендов.

Политика политикой, но деньги старше. И на Московской бирже это прекрасно понимают. Не удивлюсь, если инвесторы из США примут активное участие в объявленной российским правительством программе приватизации», — высказал своё мнение эксперт.

В 2006 году во время IPO было очень много инвесторов из США в акции «Роснефти», которой достались основные активы «Юкоса». Хотя на словах на Западе бархатную национализацию нефтяной промышленности в России осуждали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.

Читайте также: США расширили санкции против России