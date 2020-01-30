Красноярск, , 12:45 — REGNUM Росприроднадзор подтвердил информацию о том, что ООО «Сисим» лишилось лицензии на добычу золота на реке Сейбе.

«Действие лицензии ООО «Сисим» (Красноярский край, входит в холдинг «Сибзолото») на участок россыпного золота в бассейне реки Большая Сейба досрочно прекращено», — сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе ведомства.

На это решение повлияла трагедия, произошедшая 19 октября 2019 года на реке Сейба в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате разрушения каскада дамб технологического водоёма золотодобывающей артели «Сисим» пострадали десятки человек, 17 погибли, трое считаются пропавшими без вести.

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Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора с 23 октября по 20 ноября 2019 года провело внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Сисим».

Проверка выявила 32 нарушения условий пользования недрами и природоохранного законодательства РФ. Нарушения необходимо было устранить до 13 января 2020 года. Водный объект в результате разрушения дамб оказался загрязнённым взвешенными веществами, медью, свинцом и цинком. Ущерб, причинённый окружающей среде, составил 363,5 млн рублей.

Управление инициировало дела об административных правонарушениях. Юрлицу вручили протоколы о временном запрете деятельности ООО «Сисим» на лицензионных участках. Суд принял решение о приостановке деятельности на лицензионных участках ООО на реке Сейба на 90 суток, на реке Сисим — на 60 суток.

Материалы проверки с представлением о досрочном прекращении права пользования участками недр направили в Роснедра. В ведомстве документы рассмотрели. Приказом Роснедр от 16 января 2020 года право пользования недрами ООО «Сисим» по лицензии прекращено.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что компании «Сисим» аннулировали лицензию на добычу золота на реке Сейба.

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