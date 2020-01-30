Москва, , 12:45 — REGNUM Российское государство продолжит выполнять все социальные обязательства в полном объеме, индексируя выплаты в установленных законом случаях. Об этом 30 января на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Хочу еще раз всех заверить, что социальные обязательства будут выполняться в полном объеме» — сказал Мишустин.

Премьер-министр также заверил, что социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренных законом случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году в России составит 1,03.

Выплаты пособий и компенсаций будут производиться один раз в год с 1 февраля 2020 года, исходя из уровня инфляции за 2019 год. Индексированные выплаты получат ветераны войн, инвалиды, граждане, имеющие детей, и другие льготные категории граждан РФ.

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