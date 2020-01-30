Москва, , 12:32 — REGNUM Соглашение о взаимном признании уполномоченных экономических операторов с Китаем и Турцией российская сторона может заключить уже в 2020 году. Об этом заявил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

В частности, отметил он, ФТС сегодня поддерживает контакты с более, чем 100 странами мира, а с 71 страной уже заключены базовые соглашения. Речь, в частности, идет о работе по взаимному признанию результатов таможенного контроля, а также об обмене информацией по перемещаемым товарным партиям и транспортным средствам.

«Один из проектов взаимного признания уполномоченных экономических операторов — в 2019 году подписаны соответствующие дорожные карты с таможенными администрациями Китая, Турции и Кореи. И думаю, что в этом году мы подпишем соглашение о взаимном признании уполномоченных экономических операторов с Китаем и Турцией», — заявил Булавин.

Кроме того, по его словам, в отношениях с Китаем у РФ есть еще одно приоритетное направления для сотрудничества.

«Есть одно принципиальное направление работы с Китаем, поскольку основной импорт идет из Китая — об обмене данными о таможенной стоимости и проведении предотгрузочных инспекций», — заявил Булавин.

По его словам, такие действия направлены на то, чтобы снять многие вопросы в том числе во взаимоотношении с бизнесом.