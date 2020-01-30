Токио, , 12:34 — REGNUM В декабре 2019 года Япония экспортировала в Южную Корею 794 тонны фтористого водорода, что в 838 раз больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министерства финансов Японии.

Согласно опубликованным данным, экспорт оценивается в 150 млн йен (~$1,37 млн), что в 3,2 раза больше, чем в ноябре 2019 года. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели снизились на 73,1% и 74,1% соотвественно.

Напомним, что 1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и различных электронных устройств, в связи с чем южнокорейским компаниям пришлось оформлять специальные заявки на закупку высокотехнологичных материалов, которую рассматривали японские профильные ведомства.

Отмечается, что экспорт пива из Японии в Южную Корею сократился на 97%, лапши быстрого приготовления рамён — на 89%, соевого соуса — на 20%.