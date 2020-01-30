Москва, , 11:57 — REGNUM ФТС фиксирует нахождение Крыма в экономической блокаде, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Крым продолжает находиться в экономической блокаде, там находятся две таможни, и нагрузка на них, прямо скажем, невелика, в настоящее время штатную численность мы не сокращаем», — сказал глава ФТС Владимир Булавин в Совфеде.

Он рассказал о доли Украины в российском товарообороте.

«В отношении товарооборота — с Украины в целом по результатам 2019 года это порядка 11 млрд долларов в год. Но если иностранные товары и поступают в Крым, то понятно, что не через Украину», — добавил глава ведомства.