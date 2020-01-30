Москва, , 11:51 — REGNUM В планах Министерства финансов снизить долю доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Об этом сегодня, 30 января, заявил замминистра финансов Владимир Колычев, передаёт ТАСС.

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По его словам, что Минфин планирует уменьшить долю доллара в ФНБ точно уже в 2020 году.

«Лимит доли доллара пока не определен, обсуждается с Банком России», — пояснил Колычев.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах снижения доли долларовых запасов в Фонде национального благосостояния Минфин РФ заявил в ноябре 2019 года.

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