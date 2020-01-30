Душанбе, , 11:48 — REGNUM Стоимость муки в Таджикистане вновь может повыситься, несмотря на то, что в октябре 2019 года цена уже подскочила на 17%. Об этом на встрече с журналистами заявил начальник Антимонопольной службы Таджикистана Абдулмаджид Муминзод.

Глава ведомства отметил, что вероятность повышения цен на муку существует в период с марта 2020 года до сбора нового урожая пшеницы.

«Но мы, со своей стороны постараемся не допустить этого», — заверил Муминзод.

Однако, по его словам, есть ряд внешних факторов, связанных со странами-импортёрами муки, которые могут вмешаться в ценовую политику страны и изменить её.

«Цена казахстанской пшеницы повысилась в августе прошлого года — от 35 долл. до 45 долл. Для удовлетворения внутренних нужд мы должны импортировать 1 млн тонн пшеницы в год», — сообщил глава антимонопольного ведомства.

Цена за 50-килограммовый мешок муки на рынках страны варьируется от 185 до 220 сомони или 19 — 22,7 долл. Отмечается, что мука казахстанского производства стоит дороже, чем местная.

По данным таможенной службы Таджикистана, за 2019 год в страну был завезён 1 млн 90,2 тыс. тонн пшеницы (202 долл. за 1 тонну) и 85,8 тыс. тонн муки (средняя стоимость 245 долл. за 1 тонну), что в сравнении с 2018 годом больше на 71,3 тыс. тонн и 38,6 тыс. тонн соответственно.

Муминзод в разговоре с журналистами подчеркнул, что «антимонопольная служба приняла все меры, для сдерживания цен, и цены на муку на рынках остаются относительно стабильными».

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