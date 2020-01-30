Душанбе, , 11:47 — REGNUM В Таджикистане подсчитали запасы золота на 40 действующих месторождениях. Об этом сообщили таджикистанские СМИ со ссылкой на начальника главного управления геологии Ильхомджона Оймухаммадзода.

По данным главы ведомства, в Таджикистане располагается порядка 40 действующих и 85 перспективных золотоносных месторождений. В последних сейчас проводятся геологоразведочные работы для точного определения запасов этого драгоценного металла. Затем данные месторождения перейдут на баланс государства.

Объёмы подсчитанных запасов золота 40 месторождений Оймухаммадзода раскрывать отказался из-за секретности данных.

Также ведомство разработало карту местности с месторождениями золота, разработку которых будут вести частные лица, в пяти регионах страны.

Напомним, что с 27 ноября 2019 года правительство страны разрешило частным лицам не только вести добычу цветных и драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, но и продавать добытое Государственному хранилищу ценностей при минфине или промышленным предприятиям, имеющим лицензию на их переработку.

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