Уржум, , 11:47 — REGNUM Кировский арбитраж отказал во введении наблюдения, как первого этапа банкротной процедуры, за МУП «Уржумское пассажирское автотранспортное предприятие» из Уржума. Производство по первому иску о несостоятельности прекращено, но к МУП ещё есть претензии у банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первым истцом выступало ООО «Уржумнефтепродукт», перед которым имелся долг свыше 1,1 млн рублей за поставленные горюче-смазочные материалы. К судебному заседанию основная часть долга была погашена.

Второй иск поступил от АО «Россельхозбанк». Долг составил 3 643 400 рублей. Иск из-за недочётов на сегодня оставлен без движения. Банку дали срок на их устранение до 18 февраля 2020 года.

Поставщик топлива банкротит кировского муниципального перевозчика

Напомним, МУП создан для перевозок по Уржумскому городскому поселению в марте 2005 года. Первый банкротный иск к нему был подан в октябре 2019 года.