Бишкек, , 11:46 — REGNUM В Киргизии начали строить 14 новых школ, деньги на возведение которых выделили из средств, накопленных на едином антикоррупционном счете министерства финансов республики. Об этом сообщает пресс-служба госагентства архитектуры и строительства.

Вскрытие тендерных заявок на постройку еще одного учебного заведения должно будет состояться 14 февраля 2020 года. Причиной задержки стало изменение объема запланированных работ.

Отмечается, что эти общеобразовательные школы будут рассчитаны на более чем 5 тысяч ученических мест. На строительство новых 15 учебных заведений власти Киргизии выделили 799,3 млн сомов (719 млн рублей) из средств, полученных государством от борьбы с коррупцией.

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