Москва, , 11:46 — REGNUM Основной объем санкционных товаров идет в Россию со стороны Белоруссии, но ввозом занимается российский бизнес. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявил глава ФТС Владимир Булавин в Совфеде.

«Объем «санкционки» идёт на белорусском направлении», — сказал Булавин.

При этом он указал на то, что ввозом таких товаров занимается именно российский бизнес.

«Надо сказать с большим сожалением о том, что санкционный товар, в основном, ввозит наш бизнес. Наверное, надо подумать о том, чтобы поставить вопрос по привлечению к ответственности тех, кто этим делом занимается», — предложил Булавин.