Кемерово, , 11:43 — REGNUM В Новокузнецке двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья в школах будет организовано за счёт городского бюджета. Такое решение принято на первом в 2020 году заседании городского совета народных депутатов.

Школьники льготной категории ежедневно будут получать бесплатные завтраки и обеды на 75 рублей.

В Горсовете уточнили, что с сентября по декабрь 2019 года дети с ограниченными возможностями получали льготное питание в школах за счёт средств областного бюджета на условиях софинансирования: муниципалитет доплачивал 5% от необходимой суммы. В конце 2019 года соответствующее постановление прекратило действие.

В школах Новокузнецка по данным на 31 декабря 2019 года обучается 1 291 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. На организацию двухразового питания для этих школьников необходимо около 2 млн рублей ежемесячно.