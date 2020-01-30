Алжир, , 11:46 — REGNUM Переговоры стран ОПЕК+ об уровнях нефтедобычи в 2020 году могут пройти не в марте, а в феврале. Причиной является вспышка коронавируса, сообщает Algeria Press Service со ссылкой на председателя конференции ОПЕК, министра энергетики Алжира Мухаммеда Аркаба.

Министрам стран — участников соглашения, вероятно, потребуется скорее обсудить меры по стабилизации рынка нефти в условиях распространения китайской вирусной пневмонии. Ранее встречу запланировали на 5−6 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте страны ОПЕК+ намеревались обсудить дальнейшую судьбу соглашения о сокращении добычи нефти, срок которого истекает 31 марта.

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