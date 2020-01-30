Москва, , 11:40 — REGNUM К 2035 году жители России могут полностью перейти на безналичный расчёт. 96% всех платежей будут проводить с помощью цифровых сервисов, говорится в докладе Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, пишет «Парламентская газета».

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По мнению экспертов ВШЭ, на наличный расчет будет приходиться около 10% оборота. Основные преимущества использования безнала — удобство и надежность.

Некоторые эксперты утверждают, что у России есть потенциал отказаться от расчетов наличными и раньше — в ближайшие 5−7 лет. По уровню цифровизации банковской сферы РФ находится на 5-м среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России темп прироста жителей России, которые предпочитают чаще оплачивать повседневные покупки безналичным способом, замедлился.

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