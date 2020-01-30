Москва, , 11:33 — REGNUM Сумма платежей от экспорта, которые поступают в федеральный бюджет, за 2019 год сократилась на 24% — в том числе из-за налогового маневра. Об этом заявил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Федеральной таможенной службой РФ в федеральный бюджет перечислено 5,729 трлн рублей, это на 90 млрд рублей или 1,5% больше контрольного задания», — отметил Булавин.

По его словам, большая часть перечислена за импорт — она составила 3,345 трлн рулей. На экспорт приходится 2,291 трлн рублей.

«Сумма платежей от экспорта сократилась на 24% и составила 40% от общего объема платежей. Это обусловлено сокращением цены и объемом экспорта углеводородов, а также реализацией налогового маневра — только за счет его проведения в 2019 году экспортная составляющая в структуре таможенных платежей на 1,9 трлн рублей», — заявил Булавин.

В то же время, по его словам, платежи по импорту выросли на 14%.