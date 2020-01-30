Берлин, , 11:38 — REGNUM Правительство Германии приняло решение выделить €1 млрд на поддержку сельского хозяйства, об этом 30 января сообщает Associated Press.

Указанная сумма будет выделена в течение четырех лет. Целью инвестиций станет адаптация фермерства к новым экологическим нормам, диктуемым сторонниками теории глобального потепления.

Как отмечают журналисты, решение о выделении субсидии было принято на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с лидерами партий, чьи представители входят в коалиционное правительство.

Поддержка сельского хозяйства стала возможна благодаря серии акций протеста в Германии, которые были вызваны введением новых экологических ограничений.

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