Хабаровск, , 11:36 — REGNUM В Хабаровском крае появится три новых заказника к 2024 году в рамках национального проекта «Экология», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Читайте также: В Приморье разрешили изменять границы охраняемых природных территорий

Заказники будут созданы в бассейнах рек Тугур и Майя в Тугуро-Чумиканском районе, на стыке Амурского и Хабаровского районов — месте потенциального обитания амурского тигра. Заказники получат имена «Арсеньевский», «Тугурский» и «Майский».

В заказниках будут запрещены промышленные рубки деревьев, строительство крупных объектов, любая иная деятельность, способная нанести вред природе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье разрешили изменять границы особо охраняемых природных территорий.