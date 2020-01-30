Ташкент, , 11:30 — REGNUM Министерство энергетики Узбекистана ожидает от российского «Газпрома» ускорения решения по совместным геологоразведочным работам (ГРР) на новых инвестиционных блоках в Узбекистане, сообщает Газета. уз со ссылкой на Минэнерго республики.

Речь идет о возможности сотрудничества по ГРР и добыче углеводородов на четырех инвестиционных блоках и одном перспективном участке в трех регионах Узбекистана, которая, как ожидается, начнется в 2020 году.

«На протяжении двух лет специалистами «Газпрома» были изучены геологические материалы по пяти блокам, в числе которых: Чегара-Тагманский, Чинабадский, Узункуинский, Коссорский, а также Бухаро-Хивинский», уточняется в публикации.

«Газпром» и «Узбекнефтегаз» в июне 2017 года подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие сторон при реализации новых проектов на территории Узбекистана. В частности, в области реконструкции, строительства и эксплуатации объектов газовой инфраструктуры; геологоразведки, добычи, переработки и хранения углеводородов; использования компримированного (сжатого) и сжиженного природного газа для автономной газификации; разработки генеральной схемы газоснабжения республики.

В настоящее время «Газпром» на условиях соглашения о разделе продукции участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты, а в 2021 году планирует начать добычу газа на месторождении Джел на северо-западе Узбекистана.