Санкт-Петербург, 30 января 2020, 11:27 — REGNUM Главной задачей региональной политики должно быть выравнивание уровня жизни в разных регионах страны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 января, политолог Владимир Васильев, комментируя инициативу Агентства стратегических инициатив.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил об одобрении президентом России Владимиром Путиным предложения агентства разработать рейтинг качества жизни в регионах. Агентство намерено проводить масштабные опросы населения по основным социальным вопросам и таким образом дополнять «бюрократическую» информацию чиновников. По мнению инициаторов, такой подход также поможет регионам обмениваться положительным опытом решения тех или иных вопросов.