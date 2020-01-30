Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Главной задачей региональной политики должно быть выравнивание уровня жизни в разных регионах страны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 января, политолог Владимир Васильев, комментируя инициативу Агентства стратегических инициатив.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил об одобрении президентом России Владимиром Путиным предложения агентства разработать рейтинг качества жизни в регионах. Агентство намерено проводить масштабные опросы населения по основным социальным вопросам и таким образом дополнять «бюрократическую» информацию чиновников. По мнению инициаторов, такой подход также поможет регионам обмениваться положительным опытом решения тех или иных вопросов.

« Проведение подобных опросов само по себе будет иметь положительный эффект. Если власть будет таким образом интересоваться особенностями жизни людей, это будет восприниматься позитивно.

Нужно вернуться к той задаче, которую Путин ставил однажды, еще в 2003 году — задаче выровнять уровень жизни в России, преодолеть огромные разрывы. Нынешняя инициатива АСИ по смыслу близка этой задаче.