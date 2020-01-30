Санкт-Петербург, 30 января 2020, 11:27 — REGNUM Главной задачей региональной политики должно быть выравнивание уровня жизни в разных регионах страны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 января, политолог Владимир Васильев, комментируя инициативу Агентства стратегических инициатив.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил об одобрении президентом России Владимиром Путиным предложения агентства разработать рейтинг качества жизни в регионах. Агентство намерено проводить масштабные опросы населения по основным социальным вопросам и таким образом дополнять «бюрократическую» информацию чиновников. По мнению инициаторов, такой подход также поможет регионам обмениваться положительным опытом решения тех или иных вопросов.

«Проведение подобных опросов само по себе будет иметь положительный эффект. Если власть будет таким образом интересоваться особенностями жизни людей, это будет восприниматься позитивно.
Нужно вернуться к той задаче, которую Путин ставил однажды, еще в 2003 году — задаче выровнять уровень жизни в России, преодолеть огромные разрывы. Нынешняя инициатива АСИ по смыслу близка этой задаче.
Если приехать, скажем, в Германию или США и проехать по разным частям страны, то мы везде увидим примерно одно и то же. У нас же это, к сожалению, совсем не так. Выравнивание уровня жизни должно быть первой задачей региональной политики. Решение этой задачи имело бы мощный мультипликативный эффект«, — отметил Владимир Васильев.