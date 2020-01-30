Москва, , 11:23 — REGNUM Первые чартерные авиарейсы из России в Египет могут возобновиться в конце апреля — начале мая 2020 года, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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С 19 по 23 января российские эксперты проводили в Египте очередную проверку курортных аэропортов Хургада и Шарм-эль-Шейх. В ходе проверки специалистам из РФ показали стойки регистрации и выходы на посадку только для туристов из России.

По словам министр авиации Египта, после проверки были достигнуты договоренности о возобновлении полномасштабного авиасообщения. Если Россия признает аэропорты Египта безопасными, то первые чартеры могут отправятся в конце апреля-начале мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после крушения над Синаем самолета компании «Когалымавиа» осенью 2015 года.

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