, 11:20 — REGNUM В Крыму задержали бывшего начальника управления капитального строительства и ЖКХ администрации Алушты по подозрению в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

«В декабре 2018 года подозреваемый, занимая пост в администрации, потребовал от компании-подрядчика передать ему взятку в размере 5% от цены контракта на выполнение капремонта сетей теплоснабжения. При этом работы в полном объёме выполнены не были, а их качество не проверено. Подозреваемый подписал акт об их приёмке, на основании чего подрядчику были перечислены средства — 130 тысяч рублей», — уточнили в СК.

Подозреваемому предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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