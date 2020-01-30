30 января 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму задержали бывшего начальника управления капитального строительства и ЖКХ администрации Алушты по подозрению в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ СК РФ по Крыму и Севастополю.
Подозреваемому предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали последнего обвиняемого по скандальному делу предприятия «Воентелеком». Полковник запаса Сергей Л. скрывался от органов следствия более 10 лет.