Петропавловск-Камчатский, , 11:25 — REGNUM Собственных экскурсоводов и гидов-переводчиков начнут готовить на Камчатке на базе РАНХиГС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Программа обучения стартует уже в феврале 2020 года. Курсы будут организованы при содействии правительства региона. В 2020 году на полуострове также впервые была организована добровольная аттестация гидов-переводчиков, которую прошли 30 человек. В региональном правительстве уверены, что все эти мероприятия помогут подготовить специалистов туристической сферы к обязательной аттестации гидов, которую в РФ планируется ввести с 1 июля 2020 года. Законопроект находится в Государственной думе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке знаменитые каюры Валентин и Николай Левковские взяли дальневосточные гектары, чтобы развивать туризм.