Москва, , 11:14 — REGNUM Превышение обязательств над активами Невского банка, лицензию которого отозвали в декабре, составило более 2,7 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Банка России.

Временная администрация оценила активы кредитной организации в 286,619 млн рублей при общем объёме обязательств в 2,999 млрд рублей. Таким образом отрицательный капитал банка составляет 2,712 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк 13 декабря 2019 года лишил лицензии петербургский Невский банк, утративший капитал из-за хищения активов на 3 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело. Выплаты возмещений вкладчикам начались 25 декабря.

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