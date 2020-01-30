Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Опросы населения не помогут понять реальную ситуацию с уровнем жизни в регионах, главной задачей должно быть сопряжение сведений о гражданах, которые сейчас поступают в разные органы власти автономно друг от друга, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 января, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативу Агентства стратегических инициатив.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил об одобрении президентом России Владимиром Путиным предложения Агентства стратегических инициатив разработать рейтинг качества жизни в регионах. Агентство намерено проводить масштабные опросы населения по основным социальным вопросам и таким образом дополнять «бюрократическую» информацию чиновников. По мнению инициаторов, такой подход также поможет регионам обмениваться положительным опытом решения тех или иных вопросов.

« Опрашивать людей нет никакого смысла. Для людей точка отсчета связана с представлениями о «среднем» варианте в данной местности. Они ориентируются на свой круг общения и сравнивают свою ситуацию именно с ним.

Ключевая проблема — в том, что наши ведомства ведут количественный, не персонифицированный учет. Это проблема сопряжения данных разных ведомств и отсутствия механизма обмена данными. Что-то знают только в ФНС, что-то только в детской поликлинике, что-то только в школе, хотя речь идет об одних и тех же людях. Поэтому информация всегда оказывается искаженной и неполной.