Санкт-Петербург,
30 января 2020, 11:12 — REGNUM Опросы населения не помогут понять реальную ситуацию с уровнем жизни в регионах, главной задачей должно быть сопряжение сведений о гражданах, которые сейчас поступают в разные органы власти автономно друг от друга, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 января, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативу Агентства стратегических инициатив.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил об одобрении президентом России Владимиром Путиным предложения Агентства стратегических инициатив разработать рейтинг качества жизни в регионах. Агентство намерено проводить масштабные опросы населения по основным социальным вопросам и таким образом дополнять «бюрократическую» информацию чиновников. По мнению инициаторов, такой подход также поможет регионам обмениваться положительным опытом решения тех или иных вопросов.
«Опрашивать людей нет никакого смысла. Для людей точка отсчета связана с представлениями о «среднем» варианте в данной местности. Они ориентируются на свой круг общения и сравнивают свою ситуацию именно с ним.
Ключевая проблема — в том, что наши ведомства ведут количественный, не персонифицированный учет. Это проблема сопряжения данных разных ведомств и отсутствия механизма обмена данными. Что-то знают только в ФНС, что-то только в детской поликлинике, что-то только в школе, хотя речь идет об одних и тех же людях. Поэтому информация всегда оказывается искаженной и неполной.
Отсюда, по-видимому, и возникла идея проводить опросы, ведь только конкретная семья знает весь комплекс своих обстоятельств. Но это не решит проблему. Нужно разработать механизм сопряжения сведений для получения полноты картины о каждом конкретном человеке или семье. А потом проверять качество работы этого механизма на локальных опросах, на уровне микрорайона«, — отметила Елена Кудрявцева.